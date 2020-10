Everton rendido a Jesus: «Quem tem qualidade joga ainda mais com ele»

Contratado pelo Benfica neste defeso, Everton Soares parece ter pegado de destaca no 'onze-base' de Jorge Jesus. Titular em todos os quatro encontros oficiais até agora disputados (PAOK, Famalicão, Moreirense e Farense), o extremo brasileiro revela como tem evoluído desde a sua chegada ao emblema português e, sobretudo, às mãos de Jorge Jesus.

"Desde a Copa América que eu tenho evoluído bastante técnica e taticamente, principalmente. A minha chegada ao Benfica, também [ajudou] junto do mister, que é um grande treinador. No Brasil, esteve em altas. Tenho presenciado tudo isso, o trabalho realmente ajuda muito. Um jogador que tenha qualidade joga ainda mais com ele. É alguém que cobra bastante [dos jogadores], sabe exigir, extrair o melhor de cada jogador. Tem uns dados recentes do campeonato português que mostra que eu criei muitas chances de golo, com finalizações e assistências, creio que é a adaptação que eu estou a ter neste momento no meu futebol, com um lado mais criativo e decisivo, que não tinha antes. Espero trazer isso para a seleção", afirmou o extremo, à margem da conferência de imprensa de antevisão aos embate diante da Bolívia, marcado para esta sexta-feira, para a qualificação do Mundial 2022.

Conselho a Pêpê, sucessor no Grémio e alvo do FC Porto neste mercado

"Tem de fazer as escolhas de encontro com aquilo que é melhor para ele. Naquele momento [após a Copa América], talvez eu não estivesse tão preparado como estou agora. Cheguei a um grande clube, que tem acrescentado muito à minha carreira neste pouco tempo que eu lá estou. Pêpê já vinha a ter esse crescimento no Grémio quando eu estava lá. Logo logo ele também vai estar nos relvados europeus. Se não for agora, desejo-lhe toda a sorte. Que ele possa continuar com o ritmo que está a ter, que está ajudar muito [o Grémio]", concluiu.