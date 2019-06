Éverton Ribeiro e o primeiro treino de Jorge Jesus: «Deu-nos os parabéns»

Jorge Jesus já liderou o primeiro treino como técnico do Flamengo e começa a dar que falar em terras brasileiras. Além de deixar apresentar a equipa técnica e de deixar bem clara a sua ambição ao plantel rubro-negro, o técnico português, como é seu apanágio, subiu ao relvado e foi implacável com os jogadores, exigindo-lhes sempre o máximo durante toda a sessão. No final, Éverton Ribeiro afirmou que o primeiro contacto com o técnico português foi "bastante positivo".





"Foi muito impactante... bastante positivo. O mister afirmou que vem para ganhar títulos e implementar e mentalidade vencedora que tem. É um novo começo para todos e temos que mostrar quem está melhor. O mais importante não é o jogador, a equipa técnica, o mais importante é o Flamengo e este pensamento vai ajudar-nos muito. Ele é muito didático. Explica-nos tudo o que temos que fazer, como e o motivo. Foi um treino duro. No final, deu-nos os parabéns e disse que tinha gostado", contou o médio à imprensa brasileira, brincando ainda com uma afirmação de Jorge Jesus no treino. "Avisou-nos que os treinos vão ser intensos e que ele mesmo vai treinar connosco. Não achei que fosse literalmente assim (risos)", disse o Éverton Ribeiro, de 30 anos.Já sobre a ambição que tão bem carateriza Jorge Jesus, Éverton revelou as exigências do antigo treinador de Benfica e Sporting. "Falou-nos do Mundial de clubes. Que temos que ganhar as três competições que temos pela frente e que depois, se formos campeões, teremos o Mundial, que é um dos objetivos do clube. Vamos passo a passo", realçou o médio do Flamengo.