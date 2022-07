Ex-avançado do Flamengo e as 'duras' de Jesus: «Com bola és um jogador do c..., sem bola és burro»

Michael, antigo avançado do Flamengo que se cruzou com Jorge Jesus durante a temporada 2019/20, revelou, em conversa com o comentador desportivo Alê Oliveira, que passou por momentos difíceis ao serviço do mengão, e contou algumas situações que viveu ao lado do treinador português."O Jorge Jesus ajudou-me. Houve um dia em que não me estava a conseguir concentrar. Disse-lhe: 'Mister, mande-me embora, eu assino qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa, só quero ir embora'. Contei-lhe tudo [o que sentia]. Até lhe disse: 'Posso trazer para cá a minha cadela para me concentrar?'. Só não posso estar sozinho", começou por dizer, antes de revelar a resposta do técnico luso."Ele respondeu-me: 'Tranquilo, vai para casa. Achas que só tu é que tens problemas? Eu também tenho, sou humano como tu. Vai para casa, amanhã vais jogar'. Foi um jogo em que fiz golo e ganhámos. Eu tinha medo para c... dele. Depois disso ele perguntou-me como estava, e eu disse: 'Do pescoço para baixo estou bem, o problema é do pescoço para cima'".Michael, que em janeiro deste ano rumou ao Al Hilal, da Arábia Saudita, lembrou outra conversa curiosa com Jesus, quando este lhe fez uma promessa. "Houve uma vez que ele me disse: 'Bichinho, vou-te fazer um jogador do c.... Se me ouvires, vou-te fazer um jogador do c.... Com a bola és um jogador do c..., mas sem a bola és burro para c.... Ele dava muitas 'duras'. Houve um dia em que dominei a bola, voltei para trás, e ele disse-me: 'Se começares a jogar para trás vou mandar-te de volta para o Goiás", rematou.