Ex-Benfica e Sporting Bruno César cobiçado na Arábia Saudita

Bruno César, que em Portugal representou Benfica e Sporting, pode estar de saída do Vasco da Gama, segundo adianta a FOX Sports.





O médio, de 30 anos, deixou Alvalade no início do ano para rumar ao país-natal, mas pode agora regressar à Arábia Saudita. Não é conhecido o nome do clube que está a negociar com o Vasco, mas sabe-se que o emblema brasileiro pretende aliviar a folha salarial e pode receber um bom encaixe financeiro com o jogador.A confirmar-se o negócio, Bruno César voltará a uma liga que conhece bem e onde representou o Al-Ahli Jeddah.