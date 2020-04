Ex-Benfica revela: «Gabigol é melhor que o Ibrahimovic»

Edilson 'Capetinha', ex-avançado brasileiro que passou pelo Benfica, fez uma revelação um pouco polémica sobre a qualidade de Zlatan Ibrahimovic, jogador do AC Milan de 38 anos. Numa altura em que o avançado sueco é associado ao interesse do Palmeiras, a discussão no programa 'Os Donos da Bola' foi à volta disso mesmo.





Apesar de ter afirmado que Ibrahimovic seria uma ótima aquisição para o 'Verdão', o ex-jogador do Benfica confessou ainda que o avançado sueco só não teria lugar numa equipa do Brasileirão."Só no Flamengo. O Gabigol é melhor que o Ibrahimovic", revelou Edilson, elogiando e de que maneira o avançado ao serviço da equipa de Jorge Jesus que na época passada foi o melhor marcador do campeonato brasileiro.