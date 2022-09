Ex-benfiquista Ramires anuncia fim da carreira de futebolista

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rami7oficial (@rami7oficial)

Ramires anunciou esta quarta-feira o fim da carreira de futebolista, aos 35 anos. O médio brasileiro passou pelo Benfica, onde foi campeão, na temporada 2009/10. O Palmeiras foi o último emblema que representou, em 2020.A decisão foi anunciada através das redes sociais. "Depois de algum tempo a refletir, gostaria de comunicar que decidi encerrar oficialmente a minha carreira como jogador de futebol profissional. Neste momento, só me resta agradecer primeiramente a Deus por EEle ter me capacitado e me TER conduzido aos patamares mais altos que o desporto pode oferecer. Muito obrigado também a todos os clubes pelos quais passei que foram Joinville, Cruzeiro, Benfica, Chelsea, Jiangsu Suning e Palmeiras. Sempre levar-vos-ei e aos vossos adeptos no meu coração. Tenho gratidão também à seleção brasileira de futebol por ter me proporcionado o prazer de disputar dois Mundiais, o que foi a realização de um sonho. Grato também a todos os companheiros de equipa, funcionários, treinadores e dirigentes com os quais tive o prazer de trabalhar. Aos meus familiares, mãe, filhos, irmãos e verdadeiros amigos, muito obrigado por terem estado ao meu lado incondicionalmente durante todos estes anos, vibrando por cada conquista minha como se fosse vossa, o que sempre foi a minha maior força e motivação. Vou seguir para outros rumos, mas com a mesma felicidade e coragem que tive desde pequeno, quando, contra todas as expectativas, saí da minha cidade, no interior do Rio de Janeiro, para ganhar o Mundo. Obrigado por tudo, futebol!", escreveu Ramires.