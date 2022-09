Ex-benfiquista Ramires vai despedir-se do futebol em jogo de exibição contra Ronaldinho

Ramires prepara-se para abandonar os relvados aos 35 anos. O internacional brasileiro, que representou o Benfica na temporada 2009/10, tem tudo acertado para dizer o seu adeus ao mundo do futebol. Longe dos relvados desde março de 2020, altura em que realizou a sua última partida oficial pelo Palmeiras, o experiente médio prepara-se para posar as chuteiras num jogo de exibição contra Ronaldinho Gaúcho.

De acordo com a imprensa internacional, o encontro, que colocará frente a frente Ramires e Ronaldinho, deverá realizar-se no próximo dia 6 de novembro na Arena Joinville, estádio de Santa Catarina, no Brasil, com capacidade para receber até 22 mil pessoas nas bancadas.

As personalidades que irão integrar as equipas capitaneadas pelos dois ex-internacionais brasileiros ainda não foram reveladas, algo que deverá acontecer nos próximos dias.



Formado no Joinville, Ramires rapidamente ganhou destaque no Brasil, chegando ao Cruzeiro em 2007, um ano após estrear-se pela equipa principal do Joinville. Depois de três anos de sucesso na 'Raposa', o centrocampista mudou-se para o futebol europeu pelas portas do Benfica, em 2009/10, época em que conquistou o campeonato nacional.



Em 2010/11 Ramires mudou-se para Inglaterra, onde esteve por cinco temporadas consecutivas no Chelsea. E foi ao serviço dos 'blues' onde conquistou os dois maiores títulos do seu currículo, uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa.



Depois da passagem pela Premier League, Ramires mudou-se para a Ásia, onde atuou pelos chineses do Jiangsu Suning, entre 2016, 2017 e 2018, antes de voltar ao futebol brasileiro pela porta do Palmeiras.