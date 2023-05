Ex-defesa do Benfica detido no Brasil por uso ilegal de arma de fogo

Douglas Santos, antigo lateral direito brasileiro que jogou no Benfica em 2017/18, por empréstimo do Barcelona, foi detido no passado dia 21 de abril, no Brasil, por uso ilegal de arma de fogo, um caso que só agora foi conhecido.O jogador, que está sem clube, fez um disparo para o ar perto da meia-noite num estacionamento público depois de um passeio de lancha no Lago Paranoá, em Brasília.Segundo revela o 'Globo Esporte', Douglas estava acompanhado pela mulher e por mais dez pessoas, que se desentenderam depois de consumir bebidas alcoólicas. Já em terra firme terá efetuado um disparo para o ar, o que foi confirmado pela mulher e testemunhado por um segurança.O jogador teria uma Glock, que estava registada em nome da mãe, numa mala de viagem, que tentou esconder numa mata próxima. Foi visto a sair da zona arborizada pela polícia e de início negou ter feito o disparo.Os agentes encontraram a mala mas não vislumbraram a arma de fogo. Numa nova busca descobriram uma cápsula de calibre 380 perto do carro do jogador.Face às evidências, Douglas admitiu depois ter disparado, mas não disse onde tinha escondido a arma e acabou por ser preso. No dia 23 de abril saiu da cadeia e vai responder ao processo em liberdade.Douglas chegou ao Barcelona em 2014, proveniente do São Paulo, tendo participado em apenas 8 jogos. Até 2019, ano em que se desvinculou dos blaugrana, foi emprestado ao Gijón, Benfica (esteve em apenas 11 encontros), Sivasspor e Besiktas. Atualmente, está sem clube.