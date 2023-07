Ex-dirigente diz que Neymar queria as regalias de Messi e Cristiano Ronaldo na seleção brasileira

Juninho Paulista assumiu esta terça-feira, em entrevista ao Globoesporte, que Neymar procurou ter tratamento diferenciado dos demais colegas na seleção brasileira, muito por culpa daquilo que via ser atribuído a Leo Messi e Cristiano Ronaldo nas respetivas seleções. Ainda assim, o antigo coordenador da seleção brasileira frisa que o avançado do Paris SG nunca causou problemas com essas exigências e sempre entendeu quando não lhe era atribuído o que desejava."O Neymar olha o Messi na seleção argentina com regalias. Olha o Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa com algumas regalias. E aí ele vem para a seleção brasileira e é humanamente normal, porque está no nível desses jogadores, que tente algum tipo de regalia. Por ser tecnicamente o melhor jogador do Brasil. Só que aí cabe-nos a nós mostrar-lhe que algumas situações que não prejudique, ok. Outras, não. Na maioria dos casos, ele vai fazer o que fazem todos os jogadores. Foi assim que o Felipão fez com o Ronaldo em 2002. Era uma referência técnica também para o grupo. E o Neymar entendeu perfeitamente, zero problema", frisou o antigo dirigente da CBF, ao Abre Aspas, do Globoesporte.Quando questionado sobre que tipo de regalias, Juninho falou em "coisas bobas" que não prejudicariam o grupo, frisando depois que, do ponto de vista disciplinar, Neymar causou zero problemas. "Isso é muito mérito nosso também. A geração é diferente da anterior, é diferente da minha, não é 'não, porque não'. Tem de haver justificação", acrescentou.