Ex-FC Porto elogia Jorge Jesus: «É conhecido como o Messi das Táticas»

Atualmente na Arábia Saudita ao serviço do Al Nassr, Maicon concedeu uma entrevista à rádio brasileira 'Fox Sports' onde não poupou elogios a Jorge Jesus, e apelidou-o mesmo de "Messi das táticas".





"Eu conheço o Jorge Jesus por ter jogado contra ele nos jogos que o FC Porto disputava contra o Sporting e o Benfica. Ele é um grandessíssimo treinador, não foi à toa que fez um grande trabalho no Brasil. Quando ele estava para ir para o Brasil pediram-me uma opinião, e eu disse que em Portugal é conhecido como o Messi das Táticas. É taticamente perfeito", garante o central que ainda aconselha o Flamengo a não deixar escapar o técnico: "É um grande profissional, grande treinador. Eu acredito que se o Flamengo conseguir renovar com ele vai continuar numa grande sequência de títulos... Tenho a certeza".Recorde-se que o treinador português termina contrato no final do próximo mês e encontra-se em negociações com o clube carioca. O técnico pediu seis milhões de euros por época, um valor ao qual o Flamengo parece estar disposto a chegar por objetivos.