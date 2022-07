Ex-FC Porto reforça Botafogo de Luís Castro

Antigo jogador do Estoril e FC Porto, o médio Carlos Eduardo foi esta tarde anunciado como reforço de Luís Castro no Botafogo. De acordo com a equipa carioca, o médio de 32 anos assinou um contrato válido até o fim de 2024, depois de se ter desvinculado do Al Ahli Jeddah, da Arábia Saudita.Carlos Eduardo, refira-se, foi um pedido feito por Luís Castro, técnico com o qual trabalhou no FC Porto, e já integrou o treino do dia da formação do Rio de Janeiro. Ainda assim, embora já esteja no Brasil, apenas poderá jogar pelo Botafogo a partir de 18 de julho, altura em que abre a janela de transferências.Esta é a segunda contratação tendo em vista a segunda metade da temporada, depois do acordo alcançado com o lateral esquerdo Marçal, que chegou a custo zero vindo do Wolverhampton. Antes os cariocas já tinham garantido Luís Henrique, vindo do Marselha.