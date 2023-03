Ex-guarda-redes do Gil Vicente ficou quatro horas preso no elevador

O regresso ao Brasil não tem corrido de feição ao guardião Denis, que alinhou no Gil Vicente entre 2019 e 2021. Depois de uma época no Aris Salónica, o futebolista foi contratado pelo Sport Recife no verão passado mas sofreu uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em agosto. Ainda em recuperação da lesão, o jogador de 35 anos passou por uma situação insólita ao ficar preso durante quatro horas num elevador da Arena Pernambuco, no final do encontro entre o Sport e o Santa Cruz (0-0), a contar para a Taça do Nordeste e realizado na noite de sábado.Só depois de muito trabalho dos bombeiros é que o ex-gilista e mais quatro pessoas (uma grávida, duas crianças e ainda um funcionário do clube brasileiro) foram resgatados, já perto da meia-noite local. "Quero agradecer ao corpo de bombeiros por nos ter resgatado sãos e salvos. Parabéns pelo trabalho realizado!", adiantou Denis, acrescentando: "Mesmo durante o caos fiz novas amizades e chamamo-nos ‘Presos do Elevador’. É mais uma história para contar."