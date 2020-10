Ex-jogador brasileiro que passou pelo Estrela da Amadora morre aos 36 anos

Rafael Coutinho, ex-médio defensivo brasileiro formado no Vasco que chegou a passar pelo Estrela da Amadora, em 2005/2006, morreu ontem em Búzios, vítima de um enfarte.





Segundo a imprensa brasileira, o antigo futebolista estava a almoçar com a mulher, quando se sentiu mal.O antigo jogador trabalhava com o empresário Eduardo Uran desde 2018, ano em que se retirou em definitivo do futebol.