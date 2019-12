Ex-jogador da Naval volta ao ativo após escapar à morte no Egito: «Sonho com aquela tragédia»

Fábio Júnior esteve sete épocas afastado dos relvados, mas vai regressar agora, aos 37 anos. O avançado brasileiro viveu uma experiência traumática no Egito, que ainda hoje o persegue em sonhos e que o fez deixar o futebol. Era jogador do Al Ahly - treinado por Manuel José - e assistiu à invasão de campo, em 2012, da qual resultou a morte de 74 pessoas.O brasileiro, que passou pelo Real Madrid B, era jogador da Naval quando em 2011 se mudou para o Egito. A equipa da Figueira da Foz encaixou 700 mil euros com a transferência. Tudo corria bem ao avançado, até àquele fatídico dia 1 de fevereiro de 2012, que ainda hoje não lhe sai da cabeça.O Al-Ahly perdeu por 3-1 com o Masry e os adeptos envolveram-se em confrontos. A confusão - que terá estado relacionada com a queda do presidente do país, Hosni Mubarak, no ano anterior -, desceu ao relvado e 74 pessoas acabaram por morrer, sendo que mais de 500 ficaram feridas. Muitas mortes aconteceram por esmagamento, pois a polícia recusou-se a abrir as portas do estádio.Fábio Júnior conseguiu correr até ao balneário e esteve lá trancado durante mais de seis horas. Só saiu depois da chegada do exército. "Lembro-me de coisas até hoje. Até sonho com aquela tragédia. Foram imagens muito marcantes. A violência, a revolução, foi tudo muito marcante para mim. Quando estou deitado, recordo-me daquilo tudo. Era um cenário de guerra", recordou, em declarações à 'Globo'. As autoridades do Egito classificaram o sucedido como a maior tragédia da história do futebol no país. O próprio Manuel José foi agredido quando tentava voltar ao balneário do Al Ahly.O jogador regressou ao Brasil e decidiu parar. "Precisava estar com a minha família. Estava a viajar muito. Depois do que aconteceu no Egito, fiquei traumatizado."Mas a paixão pelo futebol falou mais alto e Fábio vai agora voltar a jogar, no clube onde foi formado. "Sempre tive o intuito de voltar ao Campinense. Sempre me acolheu bem. Saí do Campinense para vários clubes e volto agora para, quem sabe, encerrar depois a carreira", admitiu Fábio Júnior.O Campinense vai disputar o Campeonato Paraibano, a série D do Campeonato brasileiro e a Taça do Brasil.