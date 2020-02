Ex-jogador de Jorge Jesus recorda: «Parava o treino e gritava 'isso é um passe da 5.ª divisão!'»

O elevado nível de exigência de Jorge Jesus é algo que deslumbra os brasileiros e explica muito do sucesso do técnico português no Flamengo. Evando, antigo avançado do Santos e do Avaí, foi treinado por Jorge Jesus no Estrela da Amadora em 2002/2003 e conta à ESPN Brasil alguns pormenores curiosos.





"Ele é muito exigente. Acredito que hoje tenha melhorado muito nisso. Por vezes exagerava um pouco quando um jogador errava um passe mais fácil. Tinha o hábito de parar o treino e dizer: 'isso é um passe da 5.ª divisão!'" recorda o agora adjunto do Avaí.O brasileiro explica que Jorge Jesus tinha como referência os galáticos do Real Madrid. "Ele é uma pessoa muito atenta aos detalhes e perguntava-nos: 'Não vês o Ronaldo e o Zidane a jogar?' Queria que tivéssemos a mesma postura corporal, a mesma movimentação e mesma preparação de jogo. Mostrava que tínhamos que aprender com os grandes atletas", explicou.Evando não está, por isso, surpreendido com o sucesso de Jorge Jesus no Brasil. "Taticamente saber ler o jogo e utilizar o que cada atleta tem de melhor em prol do coletivo. O Flamengo é uma equipa que pressiona alto, que no campo ofensivo é espectacular e constrói o jogo com Arão e os laterais por dentro como se fossem médios ou por fora como extremos. É uma equipa com muita mobilidade e que conhece as características dos atletas. Todos pensam da mesma forma: 'agora é hora de pressionar, de construir ou esperar o adversário'. É uma equipa muito difícil de ser batida e tem o melhor plantel do Brasil".E a finalizar, deixa uma certeza: "O Jorge Jesus vive o futebol 24 horas por dia e de certeza que sonha com isso as noites. Plantou todo o sucesso que está a colher hoje."