Ex-jogador do Benfica defende Jesualdo: «Está sob pressão o tempo inteiro»

Léo, antigo lateral-esquerdo do Benfica, foi convidado a falar sobre Jesualdo Ferreira, treinador do Santos, o qual conhece bem dos tempos em que este treinava o FC Porto. E, apesar do técnico não ter ainda conquistado os adeptos do emblema paulista, o ex-jogador pede pacência.





"Jogue contra o Jesualdo Ferreira, quando eu estava no Benfica e ele no FC Porto. O futebol dele é muito do toque, é muito diferente do Sampaoli [n.d.r. antigo treinador]. Os adeptos do Santos querem a equipa lá na frente o tempo inteiro. Ficaram reféns do estilo do Sampaoli, mas o torcedor do Santos tem de ter paciência e isso é algo que não tem", vincou o antigo jogador, que considera que Jesualdo Ferreira "está sobre pressão o tempo inteiro": "Ele é bom treinador, ganhou muita coisa em Portugal e não é fácil isso acontecer".