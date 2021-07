Ex-jogador do Fortaleza confirma caso de suborno em 2003: «O nosso guarda-redes entregou o jogo»

O ex-jogador brasileiro Richarlyson revelou esta terça-feira, embora sem citar nomes, que um guarda-redes do Fortaleza aceitou um suborno para perder um jogo em 2003.

Em declarações ao programa 'Arena SBT', o antigo médio recordou um encontro da formação de Fortaleza diante do Ponte Preta, a contar para o campeonato brasileiro e que acabou por ser fundamental na descida de divisão dos 'tricolores' e permanência do Ponte Preta.

"Passei por uma situação, em 2003, no Fortaleza-Ponte Preta, onde houve suborno. O nosso guarda-redes entregou o jogo. Já tinha circulado que ia haver 'mala preta', mas ninguém sabia o jogador em causa. Chegou a hora do jogo, um adversário rematou para lá do meio-campo. O nosso guarda-redes veio, o avançado estava sozinho e ele entregou a bola no pé dele. Não era aquela bola difícil que tinha gente à frente. O adversário rematou antes do meio campo", começou por dizer.

Richarlyson assumiu que só soube quem tinha sido o jogador subornado "muito tempo" depois. "Depois de muito tempo é que nós soubemos que era ele. Na hora [do jogo], nós tentámos ir atrás do resultado e reverter. Nunca íamos imaginar tal coisa. Depois é que a gente soube.

Richarlyson falou que o goleiro do Fortaleza aceitou mala preta, em um jogo entre Fortaleza x Ponte Preta #ArenaSBT pic.twitter.com/yCJRoXbPSf — SBT Sports (@sbt_sports) July 20, 2021