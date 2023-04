Ex-jogador do V. Guimarães é reforço de Pepa no Cruzeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Cruzeiro anunciou a contratação de Henrique Dourado como último reforço da equipa. O avançado brasileiro, de 33 anos, assinou até ao fim de 2023 e é o mais recente homem às ordens do português Pepa.Trata-se de um regresso ao clube onde esteve em 2015, imediatamente antes de jogar em solo lusitano. "Muito feliz por voltar ao Cruzeiro, após este longo tempo. Espero ajudar a equipa o mais rapido possível. Já conheço alguns jogadores do plantel. Espero poder adaptar-me o mais rápido possível. Vamos trabalhar firmes e no duro. Nunca vai faltar empenho, nem golos nem nunca irá faltar força de vontade. Acho que é isso, podem esperar muita vontade de ajudar", frisou na apresentação.Dourado jogou em Portugal na sua longa carreira, passando pelo V. Guimarães em 2015/16.