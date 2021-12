Paulo Sousa pode ser oficializado esta quarta-feira como o novo treinador do Flamengo. O treinador português deve chegar ao Brasil por volta do dia 6 de janeiro, começando desde logo a fazer o ponto da situação em relação ao departamento de futebol. Três dias antes apresenta-se a equipa de sub-23, dirigida por Maurício Souza, que será a base a utilizar no Cariocão, o qual arranca a 19 de janeiroMarcin Gortat, poste polaco que competiu na NBA, teceu fortes críticas à decisão de Paulo Sousa, chegando até a rogar-lhe uma praga. "Só espero que acorde amanhã em cima de uma ponte feita de Lego. Rebentou com 40 milhões de polacos! Que seja derrotado nos primeiros cinco jogos da época e imediatamente despedido", atirou o ex-basquetebolista, que arrumou as botas em 2020, um ano depois de ser dispensado pelos LA Clippers.