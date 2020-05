Ex-portista Kelvin foi despedido pela 3.ª vez esta época

O avançado que em 2013 deixou Jorge Jesus de joelhos no Estádio do Dragão está desempregado, aos 26 anos. Kelvin marcou o golo que fez o FC Porto subir à liderança do campeonato, há 7 anos, e que levou Jorge Jesus, então treinador do Benfica, ao desespero. O técnico caiu de joelhos, uma imagem marcante até hoje.





Kelvin foi dispensado pelo Avaí, o seu terceiro clube esta época. Tinha chegado em fevereiro, proveniente do Coritiba, após ter vestido as cores do Fluminense.Depois daquele golo, no Dragão, a carreira de Kelvin não seguiu um sentido ascendente. Foi emprestado ao Rio Ave, depois ao Palmeiras, ao São Paulo e ao Vasco da Gama. Desvinculou-se do FC Porto e assinou pelo Fluminense em 2019.