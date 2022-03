Ex-portista Renzo Saravia assina pelo Botafogo

O argentino Renzo Saravia assinou pelo Botafogo até ao final deste ano, depois de se ter desvinculado recentemente do FC Porto. O lateral-direito, de 28 anos, vai ser apresentado oficialmente amanhã, mas para já fica a garantia de que a sua carreira vai prosseguir no campeonato brasileiro, depois de uma passagem de dois anos pelo Internacional de Porto Alegre, por empréstimo do FC Porto.Saravia esteve ligado aos dragões, por quem fez seis jogos e um golo, mas nunca convenceu Sérgio Conceição. O lateral conta com seis jogos pela seleção do seu país.