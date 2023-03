Ex-presidente do Corinthians critica 'apoio' a Vítor Pereira: «Tem de o mandar para a p... que o pariu»

Andréz Sanchez, antigo presidente do Corinthians, considerou que Duilio Monteiro Alves, atual dirigente máximo do clube, errou na forma como se despediu de Vítor Pereira nas redes sociais, após saber que o técnico português não iria continuar no emblema de São Paulo, tendo mesmo chamado "irmão" ao luso, que rumou ao Flamengo algumas semanas depois."Não digo que seja mau caráter. Vítor [Pereira] é profissional, teve uma proposta de cinco ou seis milhões de euros, mais do que no Corinthians. Opção dele. Errou ao falar da sogra e ao fazer uma declaração de amor ao Corinthians. O Duilio errou em declarar-se a ele. Vítor ganhava dois milhões por mês, era um funcionário e vai fazer declaração? Tem de o mandar para a p... que o pariu. Faço declarações se ganhar o campeonato", referiu Sanchez no podcast 'Casal Coringão', no Youtube.O ex-presidente do Corinthians revelou ainda que já se encontrou com Vítor Pereira no Rio de Janeiro e confirmou os problemas de saúde pelos quais está a passar a sogra do técnico luso."É verdade que a sogra está mal, mas ele recebeu uma proposta de um clube que está bem, ganha uma fortuna. Pensou que ia ganhar no Flamengo, mas a bola castiga. Encontrei-me com ele no Rio, Marcos Braz também estava. Ele disse: 'Andrés, deves estar chateado comigo, não é?' e eu disse: 'Não, foste para uma equipa grande, o Corinthians é pequeno, estás certo'. Ele não respondeu e foi andando. Faz parte, não fico chateado. É normal. O Flamengo é tão competente que manda embora quem ganhou e contrata quem não ganhou coisa alguma. É dinheiro, ambição", frisou.