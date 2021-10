Ex-presidente do Corinthians e os "imbatíveis": «Fumavam e bebiam no balneário, mas ganhavam tudo»

Andrés Sánchez, ex-presidente do Corinthians que esteve ligado à transferência de Pedrinho para o Benfica, confessou, em conversa durante o podcast 'Papagaio Falante' no YouTube, que durante o seu mandato no clube brasileiro alguns jogadores fumavam e bebiam no balneário, atitude que não lhe fazia diferença uma vez que "acabavam por ganhar tudo".





"Não sou babysitter. Os jogadores ganham entre 300 mil a 500 mil reais por mês, alguns até chegam a um milhão. Tenho de ir ver se bebem um copo ou se saem à noite? Têm que chegar a tempo aos treinos, treinar e jogar bem. O que fazem fora do clube é problema deles", começou por dizer o antigo dirigente do clube brasileiro, antes de lembrar uma história que testemunhou no primeiro mandato, de 2007 a finais de 2011."Havia dois [jogadores] que eram imbatíveis, André Santos e Jorge Henrique. Aquela equipa de 2009 a 2012 era uma piada... alguns jogadores fumavam e bebiam no balneário. Mas depois ganhavam tudo", concluiu.