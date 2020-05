Ex-presidente do Cruzeiro ‘apanhado’ em casa noturna do Porto: «É um restaurante»

O escândalo no Cruzeiro, que está a caminho da Série B, durante a presidência de Wagner Pires de Sá, envolve uma casa noturna no Porto. O ex-dirigente do emblema de Minas Gerais defendeu-se, argumentando: "É um restaurante".





"Éramos, no total, três brasileiros, mais uns três portugueses. Estávamos lá a tentar vender jogadores e trazer o Lucas Silva, que até veio de graça", começou por se defender Wagner Pires de Sá, confrontado pelo ‘Globoesporte’ com o gasto de cerca de 500 euros, reiterando: "Funciona como um restaurante. É um dos bons restaurante que há lá. Fomos jantar e depois fomos embora. Poder ser que à noite tenha música e espectáculos. Os gastos foram só com comida".Recorde-se que esta segunda-feira o Ministério Público de Minas Gerais divulgou um relatório com mais de 600 páginas sobre a investigação feita ao Cruzeiro durante a gestão de Wagner Pires que afundou as dívidas da turma brasileira – o buraco financeiro aumentou de pouco mais de 60 milhões de euros para quase 130 milhões. Ao todo são 795 documentos, 1116 transações financeiras e 803 comunicações eletrónicas descobertas durante a auditoria levada a cabo pela consultora Kroll durante mais de três meses.