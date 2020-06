Ex-selecionador feminino do Brasil pede regresso do futebol: «Tenho amigos que já bateram na mulher»

Renê Simões, antigo selecionador feminino do Brasil, defendeu numa entrevista à Rádio Central, de Campinas, que as famílias estão a enlouquecer em casa e que o regresso do futebol pode ajudar até no combate à violência doméstica.





"Vamos discutir o futebol como fator social, para ajudar as pessoas que estão em casa a enlouquecer. Tenho amigos que já se separaram, outros já bateram na mulher, outros batem nos filhos, estão a enlouquecer. O regresso do futebol pode ser que ajude em alguma coisa", disse o técnico.O treinador não vê o novo coronavírus como um problema, porque os atletas são "pessoas extremamente saudáveis". "Já tivemos mais de 100 jogadores brasileiros com covid-19. Nenhum deles foi internado, nenhum deles foi entubado. Em todo o mundo só conheço um caso que fugiu à regra, que foi o Dybala, da Juventus, que foi testado positivo, 14 dias depois positivo outra vez, mais 14 dias positivo, mas tudo se resolveu. Não conheço um jogador que tenha sido internado ou entubado. Porque são pessoas extremamente saudáveis e este vírus não é para as pessoas saudáveis, este vírus quer as pessoas que tenham alguma deficiência, que os jogadores não têm".