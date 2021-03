Ex-Sp. Braga e Benfica perto de assinar pelo Palmeiras

O Palmeiras está perto de assinar com Danilo Barbosa. Segundo a imprensa brasileira, o médio, que trabalhou com Abel Ferreira no Sp. Braga em 2017/18, deverá ser apresentado nas próximas horas, uma vez que já viajou ontem de Nice para o Brasil para finalizar as questões contratuais.





O UOL avança que aquele que será o primeiro reforço da equipa orientada pelo treinador português de 2021 deverá ser emprestado pelo clube francês até ao final da época, ficando o Palmeiras com a opção de comprar os direitos económicos do jogador no final.Recorde-se que o jogador de 25 anos, que também teve uma breve passagem pelo Benfica em 2016, saiu do Braga em 2018 rumo ao Nice.