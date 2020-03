Ex-Sp. Braga recorda impasse à conta de Jorge Jesus e aponta: «Quem não o segue terá problemas»

O antigo central do Sp. Braga Moisés lembrou numa entrevista à ESPN que ficou no meio de um impasse nos minhotos à conta de Jorge Jesus: o treinador queria promovê-lo a capitão da equipa e romper com uma forte tradição do clube português - os jogadores com mais tempo de clube eram aqueles que normalmente utilizavam a faixa de capitão. Mas segundo Moisés, Jorge Jesus não era adepto desta situação. "O clube já tinha os capitães. Isso para eles foi um impacto e tiveram algumas reuniões porque alguns jogadores não concordavam com essa escolha. Existiu um processo de desgaste natural"."Ele chega a querer mudar as coisas que acha que não irão funcionar no contexto dele; coloca as ideias dele não somente na parte tática, mas também na parte comportamental no ambiente de trabalho com o grupo. Quem não o segue terá problemas", disse à ESPN.





Moisés explicou a JJ que não precisava usar a braçadeira porque o seu comportamento seria o mesmo. "Disse-lhe que poderia dar a faixa para outros, mas ele manteve o que acreditava. Isso foi uma forma de mostrar logo no início que confiava muito em mim. Tanto é que tomou uma aposta que não é normal".Segundo o antigo defesa, a base da equipa com vários brasileiros mudou a história recente do clube. "Ele fez-me crescer muito como atleta, e nós conversávamos muito. Na reta final da temporada, eu precisava de ser operado (pubalgia e hérnia inguinal), quase não treinava, só conseguia jogar. Sempre que eu lhe dizia que ia parar, ele pedia-me para esperar mais um jogo. Segurei até o último jogo porque confiava muito nele. Só consegui fazer a temporada porque ele fazia a minha cabeça para jogar. Se não fosse de outra forma, eu não jogaria".O antigo jogador lembrou que pouco tempo após o jogo com o Sporting, ele foi operado e não teve mais JJ como treinador, que se transferiu para o Benfica. Moisés deixou o Braga em 2011.