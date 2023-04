Ex-Sporting Battaglia confirmado no Atlético Mineiro

Rodrigo Battaglia foi este sábado como reforço do Atlético Mineiro até dezembro de 2024. O médio argentino, de 31 anos, que em Portugal se destacou no Sporting, alinhava nos espanhóis do Maiorca.No Brasil, vai encontrar os ex-FC Porto Hulk e Renzo Saravia.Battaglia jogou ainda no nosso país ao serviço de Sp. Braga, Chaves e Moreirense.