Ex-'vice' do Flamengo partilha foto com Jesus e pergunta: «Quando começa o Brasileirão de 2022?»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Antonio Tabet (@antoniotabet)

Antonio Tabet, antigo vice-presidente para a área da comunicação do Flamengo, ator e argumentista que também é conhecido pela participação no projeto 'Porta dos Fundos', esteve com Jorge Jesus num conhecido restaurante de Lisboa e deixou uma mensagem nas redes sociais que entusiasmou os adeptos do clube brasileiro."Alguém sabe a data certinha do início do Brasileirão de 2022? Estou a precisar de redigir uma 'parada' aqui rapidão", escreveu Tabet numa publicação onde surge ao lado de Jorge Jesus.Empolgados, os adeptos do Flamengo - que suspiram por Jorge Jesus desde que o treinador deixou o clube para assumir o comando técnico do Benfica - pediram-lhe para levar o 'mister' de novo para o Brasil. "Sequestra o velho! É o nosso momento", pode ler-se num dos muitos comentários.