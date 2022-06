Expulsão de Roni irrita Vítor Pereira: «Vamos todos ter uma conversa»

Vítor Pereira foi aos arames no empate (1-1) do Corinthians em casa do At. Paranaense, de Scolari. O episódio que marcou o jogo aconteceu aos 72’, altura em que o Timão estava na frente do marcador (golo de Roger Guedes), quando Roni foi expulso... cinco minutos após ter entrado. A reação de Vítor Pereira disse tudo. Completamente fora de si, o técnico aproximou-se do jogador e foi incapaz de esconder a irritação. "O que disse ao Roni é que jogador que entra tem que estar mais tranquilo. Naquele momento, a equipa precisa de ajuda, equilíbrio, e temos que aprender com isso. Vamos todos ter uma conversa", explicou no final.