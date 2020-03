Extremo Pepê na mira de Benfica e FC Porto

Pepê, extremo do Grémio de Porto Alegre, está no radar de Benfica e FC Porto, revelou ontem o Globo Esporte. Ainda assim, Record sabe que o futebolista brasileiro não entra nos planos dos encarnados.





Apesar da paralisação do futebol mundial, em consequência da Covid-19, aquele meio de informação referiu que o extremo, de 23 anos, é dos jogadores que atuam no Brasil mais cobiçados na Europa. Como pode ler-se na notícia, o Grémio, que detém 70 por cento dos direitos económicos, deseja 20 milhões de euros para abrir mão do jovem, tendo recusado uma oferta de 15 milhões do Ajax. Com contrato até 2022, Pepê marcou 13 golos em 51 jogos o ano passado.O Globo Esporte adiantou que águias e dragões já tinham o jogador debaixo de olho. Mas nos últimos tempos juntaram-se outros clubes, como PSV Eindhoven , Roma, Bayern Munique, Valladolid e o já citado Ajax. Aliás, os seus representantes terão estado recentemente na Alemanha para conversar com dirigentes do Bayern.