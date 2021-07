«Faz merda, critica departamentos...»: analista do Flamengo arrasou Ceni em áudio polémico

Rogério Ceni já não é treinador do Flamengo e deixou o emblema carioca na sequência dos maus resultados no arranque do Brasileirão mas também devido a problemas de bastidores e conflitos internos.





Prova disso é o áudio que começou a circular nas redes sociais após a derrota (2-1) de quarta-feira frente ao Atlético Mineiro, no qual Roberto Drummond, analista de scouting do Centro de Inteligência e Mercado (CIM) do Flamengo, lançou críticas bastante duras a Rogério Ceni. Entre outras críticas, Drummond arrasou Ceni pela postura demonstrada diariamente, pelos pedidos de contratação de jogadores - Ceni terá solicitado cinco atletas do Fortaleza, o seu anterior cube - e admitiu ainda que não entendia as razões para o antigo guarda-redes continuar no comando técnico do Mengão."Não consigo entender. Estou a ser sincero. Achei que ele ia cair ontem, achei que ia cair contra o Fluminense. Mas não cai, não sei porquê. (...) Ele é uma pessoa ruim. Não tem outra definição. É uma pessoa ruim. É perdido, faz merda, critica departamentos. Está lá há quase um ano já, nunca se interessou em sentar com o pessoal da análise de desempenho, os analistas de tática, para ver quais são os processos, o que é que é feito", pode ouvir-se.Refira-se que o áudio fez com que Roberto Drummond fosse despedido pelo Flamengo, na tarde de sexta-feira, horas antes de o clube do Rio de Janeiro anunciar também a saída de Rogério Ceni