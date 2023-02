Federação brasileira disposta a esperar até junho para contratar Ancelotti

Carlo Ancelotti é o treinador pretendido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para suceder a Tite no comando técnico da seleção. Através de intermediários, o organismo ficou a saber que o atual treinador do Real Madrid vê com bons olhos a possibilidade de assumir a canarinha quando terminar a época europeia, em junho, segundo avança o 'Globo Esporte'.A CBF pretende então esperar até junho, mas ainda em fevereiro Ednaldo Rodrigues, presidente do organismo, planeia encontrar-se com Florentino Pérez, presidente do clube espanhol, para formalizar uma proposta pelo técnico, que tem contrato até junho de 2024.Até lá, será Ramon Menezes, atual treinador dos sub-20 da canarinha, a assumir a seleção principal de forma interina até à chegada do novo treinador, de acordo com a mesma fonte.Caso falhe a contratação de Ancelotti, a CBF tem dois portugueses na mira, conforme dá conta o 'Globo Esporte'. Tratam-se de José Mourinho, atualmente na Roma, e de Jorge Jesus, que orienta o Fenerbahçe. O brasileiro Fernando Diniz, do Fluminense, e ainda o português Abel Ferreira, que representa o Palmeiras, são dois nomes que também não estão descartados.