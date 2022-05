Felipe Melo atira a ex-dirigente do Flamengo "morto de fome": «Queres é aparecer, seu imundo»

Vai você seu morto de fome, quer aparecer seu imundo!!! — Felipe Melo (@_felipemelo_) May 29, 2022

Felipe Melo, jogador do Fluminense, respondeu no Twitter a uma mensagem provocatória de um ex-dirigente do Flamengo, depois da derrota da sua equipa do jogo de ontem com os rivais do Rio de Janeiro.Rafael Strauch, antigo vice-presidente do 'mengão', na gestão Eduardo Bandeira de Mello, comemorou a vitória e provocou o médio do 'Flu' no Twitter. "Parabéns Hugo! Valeu! Ei, Felipe Melo. VTN*** [vai tomar no c...]", escreveu, seguindo-se um emoji de palhaço.O jogador viu e não gostou: "Vai tu, seu morto de fome. Queres é aparecer seu imundo!", respondeu Felipe Melo.