Felipe Melo e o possível jogo do Palmeiras no Rio de Janeiro: «Noutros estados já não há vírus?»

A realização de jogos de futebol no Brasil tem gerado bastante polémica nas últimas semanas, atendendo à situação provocada pela pandemia. Esta segunda-feira, o médio Felipe Melo, do Palmeiras, insurgiu-se de forma irónica contra a hipótese de a equipa de Abel Ferreira - que está em Portugal - realizar um jogo em atraso do campeonato estadual de São Paulo... no Rio de Janeiro.





Então em em outros estados não tem mais vírus? A gente não pode jogar em SP, mas pode jogar fora de SP? É isso mesmo? Avisem aí, pra eu levar minha família pra lá! #queJesusnosguarde — Felipe Melo (@_felipemelo_) March 22, 2021

"Então noutros estados já não há vírus? Não podemos jogar em São Paulo, mas podemos fora de São Paulo? É isso mesmo? Avisem aí, para eu levar a minha família para lá!", escreveu o jogador brasileiro, no Twitter.O duelo frente ao São Bento, da 3.ª jornada do Paulistão, estava inicialmente marcado para Belo Horizonte na semana passada, mas acabou adiado depois de o governo de Minas Gerais ter recusado receber jogos entre equipas de outros estados. De acordo com o 'Globoesporte', o jogo do Verdão poderá mesmo ocorrer na cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, na quarta-feira.Esta tarde, refira-se, o governo do Rio anunciou que todos os jogos de futebol estão suspensos na cidade capital do estado entre dia 26 até 4 de abril, de acordo com o plano de contenção da Covid-19.