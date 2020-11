Felipe Melo lesiona-se e desfalca Palmeiras de Abel Ferreira por quatro meses

Felipe Melo fraturou o tornozelo esquerdo e vai parar nos próximos quatro meses, sendo uma baixa de vulto no Palmeiras do técnico português Abel Ferreira.





O experiente médio lesionou-se no duelo frente ao Vasco da Gama , na noite de sábado, e os exames realizados no domingo confirmaram o pior cenário, com o jogador de 37 anos e capitão do Verdão a falhar o resto da temporada.Já na reta final da partida, um defesa do Vasco caiu sobre a perna direita de Felipe Melo, que de imediato mostrou fortes dores e saiu de campo em ombros.O internacional canarinho será operado ainda esta segunda-feira para iniciar o processo de recuperação o quanto antes, mas é certo que só volta a competir em 2021 e falha o resto do Brasileirão.