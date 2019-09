Felipe Melo reage ao despedimento de Scolari: «Puxou minha orelha quando teve que puxar»

Felipe Melo reagiu publicamente ao despedimento de Luiz Felipe Scolari , que deixou o comando técnico do Palmeiras depois da derrota de sábado com o Flamengo, orientado por Jorge Jesus. Na longa mensagem deixada no Instagram, o veterano médio diz ter "aprendido muito" com Felipão a quem agradeceu por ter proporcionado a conquista de "mais um título importante"."Puxou minha orelha, quando teve que puxar. Me abraçou, quando precisou me abraçar e choramos, juntos, quando se fez necessário chorar. Muito, muito obrigado", escreveu o internacional brasileiro, que passou por clubes como o Inter, Juventus e Galatasaray.@Não é por acaso, professor, que o senhor é um dos maiores vencedores do futebol mundial e o treinador atual campeão do Brasil. Títulos do tamanho do seu caráter e da sua essência. O senhor deixa o clube, mas seu nome jamais deixará de ser forte na história do Palmeiras", referiu ainda.Felipão, de 70 anos, conduziu o Palmeiras à conquista do Brasileirão na temporada passsada, mas não resistiu à sequência de maus resultados esta temporada e foi demitido após a derrota (3-0) com o Flamengo."Obrigado, professor. Como aprendi na convivência com o senhor. Sua experiência me ajudou, e muito, a crescer como pessoa e como profissional. A vida é sempre um aprendizado, e com o senhor aprendia a cada dia. Taticamente, me ensinou muito!Tinha o sonho de voltar ao Brasil, para uma grande equipe, e conquistar mais um título importante na carreira, e o senhor, junto com o Carlão e o Paulo Turra, comandou o grupo que proporcionou esta conquista. Aliás, todos vocês me fizeram crescer.Puxou minha orelha, quando teve que puxar. Me abraçou, quando precisou me abraçar e choramos, juntos, quando se fez necessário chorar. Muito, muito obrigadoNão é por acaso, professor, que o senhor é um dos maiores vencedores do futebol mundial e o treinador atual campeão do Brasil. Títulos do tamanho do seu caráter e da sua essência.O senhor deixa o clube, mas seu nome jamais deixará de ser forte na história do Palmeiras. Um forte abraço e até breve. #professorFelipao #PauloTurra#Carlao #OBRIGADO"