Felipe Melo sobre Abel Ferreira: «É uma lenda. Vai ser lembrado para toda a eternidade»

Felipe Melo, médio e capitão do Palmeiras, não tem dúvidas de que a conquista da Libertadores colocou Abel Ferreira num elevado patamar dentro da história do Verdão. Em declarações esta quarta-feira ao 'Globoesporte', o internacional brasileiro revelou que o treinador português "é uma lenda" para os palmeiristas e colocou-o ainda ao lado de dois técnicos que significam muito para o clube.





"Para mim, ele é uma lenda, assim como é o professor Felipe Scolari e o próprio Luxemburgo, no Palmeiras. São pessoas que ganharam muito. E o Abel, é um título de muita expressão. É o segundo título da Libertadores do clube. Foram 20 anos para ganhar. O único que tinha ganho era o Felipão. É fácil falar do Felipão, tenho muita consideração, está no patamar dos melhores do futebol, ganhou em tudo o que é lugar. O Abel vai ser lembrado por toda eternidade", começou por dizer o experiente jogador, antes de falar no Mundial de Clubes e da equipa que "tem de ser batida"."Existe uma equipa, que é a que tem de ser batida. É o Bayern de Munique, que tem a melhor estrutura e plantel, tem o melhor jogador do mundo escolhido pela FIFA, mas que tem outros grandes jogadores. Mas tem o Tigres, o Ulsan... Todos os jogos vão ser difíceis. Primeiro a meia-final, vai ser complicado e a gente espera passar. Na final, teoricamente encontrar o Bayern, mas tudo pode acontecer", atirou.Felipe Melo não esconde a vontade dos jogadores em querer ganhar o Mundial de Clubes. "A gente sonha. O adepto do Palmeiras tem o direito de sonhar. Tem de focar no título, no bi mundial", concluiu.