Felipe Melo sobre Jesus: «Esse realmente merece»

Felipe Melo, jogador do Palmeiras, esteve à conversa com Alê Oliveira, do canal De Sola, e foi igual a si próprio, não tendo pejo em abordar até os temas mais quentes da atualidade. Falou da relação com o treinador Vanderlei Luxemburgo, do Boca Juniors, do Flamengo e, inevitavelmente, do treinador português Jorge Jesus. Assumiu que o ‘Mister’ quebrou todas as hipotéticas dúvidas que existiram sobre a sua qualidade e tornou-se ‘Rei’ num futebol bastante exigente.

"Disse esse ano que temos que valorizar mais o produto nacional. As pessoas vêm de fora e são colocadas num pedestal. "Ah, mas o treinador do Flamengo ganhou tudo". Esse realmente merece, veio aqui e ganhou tudo. Mas tiveram outros que vieram, não ganharam nada, e tiveram uma paciência maior do que se fossem brasileiros", iniciou.

"O Jesus veio, é um tipo diferenciado, tem todos os seus méritos, merece e está na história não só do Flamengo, mas do futebol sul-americano. Mas o Luxemburgo também, o Felipão também. Será que se fosse um treinador brasileiro teria toda essa repercussão?", questiona.

"Acho que o treinador vencedor, independentemente de onde é, tem que receber moral. E quando não ganha, e é brasileiro, têm muito menos paciência do que um tipo que vem de fora. E nós vimos isso no passado recente. Foi isso que eu quis dizer. Ganhou, pode ser de onde for. Mas acho que temos que dar mais valor ao nosso produto nacional", rematou.