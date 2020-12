Fellipe Bastos discute com Sá Pinto e nem participa no treino

Está a cada vez mais tensa a relação entre Fellipe Bastos e Ricardo Sá Pinto. E desta vez pode mesmo estar em causa o futuro do jogador no Vasco da Gama.





O Globoesporte avança que Fellipe Bastos abandonou sexta-feira o centro de treinos sem sequer ter trabalho com o grupo após mais um desentendimento com Sá Pinto.Quinta-feira, já tinha questionado Sá Pinto sobre o motivo de não ter sido convocado para o jogo com o Defensa y Justicia, tendo um clube brasileiro emitido uma nota a dizer que tebtou incluir Bastos e Werley na lista mas ambos foram vetados pela Conmebol.Sá Pinto enfrenta dias tempestuosos no Vasco da Gama, clube que atravessa uma crise desportiva e diretiva. O Gigante da Colina foi eliminado (0-1 no Rio de Janeiro após o 1-1 na Argentina) pelo Defensa y Justicia nos ‘oitavos’ da Copa Sul-Americana e ocupa o 17.º lugar (abaixo da linha de água) no Brasileirão, tendo sido já afastado da Copa do Brasil. A contestação tem subido de tom, tanto nas redes sociais como em alguns círculos de notáveis, mas o presidente garantiu que, por ora, não equaciona demitir o português."Não há qualquer possibilidade. Sá Pinto mantém-se [para domingo, dia do duelo com o Grémio]. Não pensámos em nada desse género. Entendemos que uma mudança de treinador não vai alterar o cenário, pois a responsabilidade é de todos", referiu Alexandre Campello, cujo mandato termina no dia 19. O Tribunal de Justiça decide no dia 17 quem venceu as eleições: Leven Siano ou Jorge Salgado. Ora, qualquer deles pode pensar de forma distinta...