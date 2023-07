Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Fernando Diniz treina Fluminense e seleção ao mesmo tempo: o que se diz no Brasil sobre a decisão da CBF Ricardo Rocha, ex-jogador do Sporting, e Marco Brito, pai do portista Luan Brito, manifestam opiniões contrárias





Fernando Diniz abraça Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF