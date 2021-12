Festa de campeão do Atlético Mineiro fica a cargo do DJ português Pete Tha Zouk

O Atlético Mineiro terá festejos de arromba, este domingo, no Estádio Mineirão, por conta do título brasileiro conquistado em 2021: o primeiro em 50 anos. Por isso, a equipa de Minas Gerais chamou uma "estrela internacional para a festa" como é possível ler no site oficial: o DJ português Pete Tha Zouk."Além da apresentação do DJ português, haverá um mosaico especial, show pirotécnico, distribuição de estrelas amarelas ao intervalo, homenagem a adeptos atleticanos ausentes e também a ex-atletas das equipas de 1971, 1977, 1980, 1985 e 1999, que entrarão em campo com os jogadores, entre outras ações", pode ler-se no comunicado da equipa de Hulk e Diego Costa.