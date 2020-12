Festa de Neymar já mexe: modelos chegam em jato privado e convidados em carrinhas fretadas

A festa que Neymar está a organizar para a passagem de ano continua a dar que falar no Brasil. A assessoria de imprensa do jogador já assegurou que o craque vai passar o reveillon em família, mas a imprensa do país diz que o evento vai mesmo avançar. Ao que parece haverá até um transporte especial dos convidados para o condomínio Aero Rural, o local da celebração, que deve prolongar-se por cinco dias.





A imprensa avança que a maioria dos convidados está hospedada em Angra dos Reis, a cerca de 50 quilómetros do local da festa, por isso o avançado do PSG alugou uma frota de carrinhas para proceder ao transporte dos amigos até ao local da festa, um percurso de aproximadamente uma hora.Já as modelos Camila Remedy e Fernanda Brum - ex-musas do Brasileirão - viajaram a bordo do jato privado do jogador.Todos os convidados terão de abdicar dos telemóveis, pois Neymar não quer ver pormenores da festa nas redes sociais.Recorde-se que o Brasil é o segundo país do Mundo com mais casos de covid-19.