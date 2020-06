Festa em casa de Cazares dá para o torto: acusa positivo à covid-19 e ainda vai ser multado

Cazares está metido em sarilhos. O jogador equatoriano do Atlético Mineiro deu positivo ao novo coronavírus no último domingo, mas vai ter de pagar uma multa de cerca de 22.200 euros por ter promovido uma festa em sua casa no último dia 15 de maio, onde outras pessoas poderão ter sido infetadas.





Segundo relata a imprensa brasileira, o médio, de 28 anos, promoveu uma festa no seu condomínio, na região metropolitana de Belo Horizonte, e os vizinhos chegaram a inclusivamente a chamar as autoridades.No local estiveram fiscais da prefeitura e a polícia militar, que constataram a veracidade das queixas da vizinhança. E como o jogador é reincidente, acabará por ter de pagar o valor máximo da multa aplicada pela Vigilância Sanitária nestes casos.Cazares desrespeitou o decreto que proíbe aglomerações e a verdade é que vários convidados acabaram por recorrer aos postos de saúde da cidade com queixas compatíveis com a covid-19, tendo sido aconselhados a manterem-se de quarentena."Várias pessoas procuraram (os postos de saúde). As medidas do pessoal de saúde foram muito assertivas nesse aspeto. O livro de visitantes do condomínio foi consultado, essas pessoas vão ser procuradas uma a uma e terão de ficar em quarentena, têm ser acompanhadas pela secretaria de saúde. Veio até uma carrinha de fora, para se ter a noção da quantidade de pessoas que estiveram nesta aglomeração... Os empregados dele que circulam pelo condomínio, todos vão ter de ser acompanhados e ficar em isolamento forçado. Incluindo os familiares", contou Henrique Melo, diretor de Regulação Urbana de Lagoa Santa, ao Globo Esporte.