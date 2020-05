Figo gostava de ter sido treinado por Jorge Jesus: «É um dos técnicos que mais admiro»

Luís Figo só tem elogios para Jorge Jesus. O antigo internacional português revela até que gostava de ter tido a possibilidade de ser treinado pelo técnico do Flamengo.





"É um dos treinadores que mais admiro. Por tudo o que fez, não só em Portugal, mas em todos os países por onde passou. Nunca tive a sorte de trabalhar com ele, mas tenho essa curiosidade. É top. Jorge Jesus mostrou todo o seu potencial no Flamengo e isso não é fácil, porque a competição no Brasil é forte", afirmou, à Fox Sports Brasil.Figo voltou também a explicar porque trocou o Barcelona pelo Real Madrid e mostra-se também compreensivo com a reação dos adeptos catalães."Tenho que supor o que levou à reação dos adeptos. É normal que quanto mais importância tem um jogador num clube e se muda para o eterno rival... É como num matrimónio. Se não tivesse tido importância em termos de rendimento no Barcelona, se calhar não tinham dado tanta importância, imagino eu. Não posso responder pelos outros. Entendo perfeitamente a questão dos adeptos. Nunca referi nenhuma palavra contra o clube, foi uma decisão minha, pessoal e referente à forma como me sentia tratado pela direção do clube. Tomei essa decisão e os anos que passei no Real Madrid, foi uma decisão acertada. Consegui alcançar aquilo a que me propus. Estou feliz pela decisão que tomei", explicou.