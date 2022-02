'Filhote' de Jesus está agora deliciado com Paulo Sousa: «Há muito tempo que não aprendia tanta coisa»

Era um dos jogadores que mais destacava o trabalho de Jorge Jesus, que via como um 'paizão', e agora parece estar também deliciado com o trabalho desenvolvido por Paulo Sousa no Mengão. Gabigol, que até foi o melhor em campo na vitória do Flamengo sobre o Audax (2-1), falou à FlaTV e não teve meias medidas...

"Estou muito feliz, há muito tempo que não aprendia tanta coisa em tão pouco tempo. Creio que ele tem mais coisas para ensinar e mais coisas para nos passar. Temos de ter um pouquinho de paciência não só com ele, mas também com os jogadores, devido a todas as mudanças que têm acontecido", disse.

"Mas tenho a certeza absoluta de que vai ser um ano especial para o Flamengo. Estamos muito felizes com Paulo Sousa e espero que ele fique muito tempo no Flamengo, porque realmente tem sido um início maravilhoso", atirou depois.

"Realmente estou muito feliz. Não só eu, mas todos os jogadores têm aprendido coisas novas. Entendemos a impaciência dos adeptos, mas temos treinado bastante e aprendido muita coisa", rematou.