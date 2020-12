Filipe Luís: «Eliminações da Taça e da Libertadores? Principal fator foi a saída de Jorge Jesus»

O Flamengo não vive por esta altura o melhor momento da temporada. Eliminado da Taça do Brasil, da Libertadores e com a liderança do campeonato brasileiro a cinco pontos de distância são factos que revelam, para Filipe Luís, o quão determinante foi a saída de Jorge Jesus e da sua equipa técnica do clube.

"O principal fator [pela descida de rendimento da equipa] é a saída de Jorge Jesus. A equipa estava dominado, sabíamos a forma de jogar. Tivemos de aprender de novo. Não é culpa do treinador, mas a mudança abala. A defesa passa a jogar de outra forma. Os dois podem ser campeões. Essa foi a principal [razão]. Mas a segunda é que nós jogadores somos os culpados. Nós assumimos a responsabilidade de não termos conseguido o objetivo da Taça do Brasil e da Libertadores", apontou o experiente lateral-esquerdo, na antevisão ao encontro deste domingo com o Santos, para a 25.ª jornada do Brasileirão.