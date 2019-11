Filipe Luís: «Jorge Jesus ou Simeone? Como jogador, agora divirto-me mais»

"Todos os jogadores gostam de ter a iniciativa, de sair a jogar, ter posse de bola… isso é o que fazemos no Flamengo e gosto muito, claro, mas o futebol não tem verdades absolutas. Como jogador isso diverte-me mais. Como treinador e como vencedor, seria estúpido discutir o modelo do Cholo [Simeone]", afirmou o defesa brasileiro.A chegada de João Félix ao Atlético Madrid foi também alvo de escrutínio por parte do brasileiro. Para Filipe Luís, João Félix "é uma pérola com um potencial sem limites", mas que a realidade entre o Benfica e os colchoneros é totalmente diferente."Para os avançados é complicado adaptarem-se às ideias de Simeone. João [Félix] é uma pérola com um potencial sem limites, mas a mudança de jogar numa equipa como o Benfica, que na Liga tem quase sempre a posse de bola, para o Atlético, que domina menos... é complicado", frisou.A aposta na formação tem sido, cada vez mais, um recurso dos principais clubes europeus, colocando muitas vezes o talento à frente da experiência num jogador. Para Luís Filipe a inteligência de um jogador "nunca" é destacada. E deu o exemplo de um antigo jogador português: Tiago Mendes."Tínhamos líderes que, além de assumir esse papel, eram jogadores fantásticos. Vi o Tiago ganhar um jogo simplesmente por indicar uma mudança de posições. A inteligência nunca é sobrevalorizada", finalizou.