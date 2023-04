Filipe Luís lembra discussões com Jesus por causa dos jogos em altitude: «Ele queria, mas não dava»

O Flamengo inicia esta quarta-feira a sua caminhada na Libertadores com uma viagem até ao Equador, para defrontar o surpreendente campeão Aucas. Contudo, para lá do conjunto que terá do outro lado, a equipa do Rio de Janeiro terá outro grande adversário em campo: a altitude de Quito, que fica localizada a mais de 2800 metros acima do nível do mar. Uma exigência extra, à qual os jogadores do Flamengo vão habituando-se pelas viagens recorrentes tanto ao Equador como à Bolívia, mas que a cada ano gera naturais preocupações e cuidados.Este ano, por conta dessa viagem a Quito, Filipe Luís foi precisamente questionado sobre as experiências que viveu e há um jogo que lhe fica na memória: a primeira mão da Recopa Sul-Americana de 2020, contra o Independiente del Valle, que terminou em 2-2. Numa altura em que o Flamengo era comandado por Jorge Jesus."Foi muito difícil. Começámos o jogo a perder, virámos, mas eles empataram no fim com um golo de penálti. O 2-2 foi um resultado completamente enganoso, um jogo super difícil. Tentávamos pressionar e não dava. Lembro da sensação de olhar para os companheiros da linha de marcação atrás e não conseguir nem falar. Sofrimento demais. Foi o jogo mais complicado de todos. Acabámos por sair de lá vivos e em casa vencemos por 3-0 e fomos campeões. Foi bom, foi especial, mas só quem jogou aquele jogo sabe o sofrimento que foi (risos)", assumiu o defesa, entre risos.Na conversa com a TV Globo, o esquerdino lembrou até as reações de Jesus perante o que via em campo. "Recordo-me de muitas discussões até com o Jorge Jesus na época, porque não estávamos a fazer o que ele queria, mas é que não dava. Fisicamente não dava. Não estávamos a conseguir, não chegava e ele não aceitava. A partir daquele jogo ele entendeu o que era jogar mesmo na altitude e sentir a dificuldade da altura", apontou.