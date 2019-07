Filipe Luis mais perto do Flamengo

Jorge Jesus está perto de ter Filipe Luis como reforço para o Flamengo. O interesse no lateral-esquerdo era sabido, mas neste momento o Mengão está próximo de chegar a acordo com o internacional brasileiro, de 33 anos. O vice-presidente Marco Braz foi até Madrid negociar com Filipe Luís e garantiu que um consenso pode estar perto: "Sabemos que os adeptos querem um desfecho para o caso, mas temos o jogador como alvo prioritário. Estamos a negociar bem". O clube tenta contratar Filipe Luis a tempo de o inscrever nos quartos-de-final da Copa Libertadores.